RASSEMBLEMENT D’ESCALADE PAR-CI PAR-LÀ Rue de Soumont, 22 avril 2023, Lodève.

Par-ci Par-là partage son site de blocs du Prieuré (Soumont) et propose un rassemblement tout le week-end avec un contest interclub le samedi après-midi..

2023-04-22 à ; fin : 2023-04-23 . .

Rue de Soumont

Lodève 34700 Hérault Occitanie



Par-ci Par-là shares its bouldering site at Le Prieuré (Soumont) and proposes a gathering all weekend with an interclub contest on Saturday afternoon.

Par-ci Par-là comparte su sitio de búlder en Le Prieuré (Soumont) y propone un encuentro todo el fin de semana con un concurso interclubes el sábado por la tarde.

Par-ci Par-là teilt seinen Boulderplatz in Le Prieuré (Soumont) und bietet das ganze Wochenende über eine Zusammenkunft mit einem Interclub-Contest am Samstagnachmittag an.

