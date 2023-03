ATELIER FAUSSES FOUILLES / VRAIS CHERCHEURS Lodève Catégories d’Évènement: Hérault

ATELIER FAUSSES FOUILLES / VRAIS CHERCHEURS, 19 avril 2023, Lodève . ATELIER FAUSSES FOUILLES / VRAIS CHERCHEURS 1 Place Francis Morand Lodève Hérault

2023-04-19 11:00:00 – 2023-04-19 12:15:00 Lodève

Hérault . 6 EUR L’atelier commence dans les collections archéologiques du musée, pour expliquer le les techniques de fouilles utilisées par les professionnels. Ensuite, c’est à vous de jouer les archéologues.

Avec pinceaux, truelles et balayettes déterrez des objets du passé. Enquêtez sur leurs origines et leurs fonctions pour ressentir comme un chercheur le frisson de la découverte Tarif animation + musée : 12 € tarif plein/ 9 € tarif réduit/ 6 € – de 12 ans/ gratuit – de 6 ans / 4 € avec la carte abonnement

Non accessible aux PMR

Durée : 1h15 max (30 minutes de visite/ 40 minutes de fouilles) – Atelier familial à partir de 7 ans

