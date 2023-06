Douglas Kennedy : « les USA sont au bord de la sécession et la Chine le nouvel empire »

Dès le 12 mai, venez découvrir la Galerie Fleury, un nouvel espace culturel au coeur de Lodève, proche du musée.

Pour cette première exposition sont présentées des oeuvres de 12 artistes qui préfigurent la ligne artistique de la galerie.

Peinture: Elisabeth Bard, Joan Bettini, Vincent Bioulès, Léa Delescluse, Ahmed Djélilate, Fanny Gillequin, Alexandre Hollan, Denis Roussel

Photographie : Thierry Genay

Gravure : Judith Rothchild

Tableau textile : Aurélien Lepage

