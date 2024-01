VISITE GUIDÉE ET INTERPRÉTÉE EN LANGUE DES SIGNES : BRÉSIL, IDENTITÉS Lodève, samedi 24 février 2024.

VISITE GUIDÉE ET INTERPRÉTÉE EN LANGUE DES SIGNES : BRÉSIL, IDENTITÉS Lodève Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 15:00:00

fin : 2024-02-24 15:45:00

A l’occasion de l’exposition Brésil, identités, venez découvrir des œuvres hautes en couleurs et pleines de vie en compagnie d’une guide conférencière et d’une interprète en langue des signes française. Des forêts luxuriantes à des scènes de liesse populaire en passant par des matchs de football, la visite guidée explore les différentes identités du Brésil au travers d’un art libre et inventif.

Durée : 45 minutes – Tout public, Accessible aux PMR

Réservation conseillée :

museedelodeve.fr ou au 04 67 88 86 10

EUR.

Square Georges Auric

Lodève 34700 Hérault Occitanie



