VISITE INTERACTIVE – LA ROULOTTE DE LA PRÉHISTOIRE Lodève, mardi 20 février 2024.

VISITE INTERACTIVE – LA ROULOTTE DE LA PRÉHISTOIRE Lodève Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-20 16:00:00

fin : 2024-02-20 16:45:00

Une petite roulotte qui contient des silex à toucher, un dolmen reconstitué, des outils préhistoriques, des moulages de crânes… et un médiateur pour tout vous expliquer.

Une petite roulotte qui contient des silex à toucher, un dolmen reconstitué, des outils préhistoriques, des moulages de crânes… et un médiateur pour tout vous expliquer.

Plongez-vous dans la Préhistoire en famille et de façon ludique ! Chaque objet de la roulotte est l’occasion d’expérimenter, et d’apprendre. Un médiateur est présent pour vous guider et vous raconter l’histoire de l’objet, sa fonction, ce qu’il a permis de découvrir…

Accessible aux PMR

Durée : 45 min – Animation familiale à partir de 6 ans (les enfants doivent être accompagnés)

Réservation conseillée : 04 67 88 86 10 ou sur museedelodeve.fr

EUR.

Square Georges Auric

Lodève 34700 Hérault Occitanie



L’événement VISITE INTERACTIVE – LA ROULOTTE DE LA PRÉHISTOIRE Lodève a été mis à jour le 2024-01-16 par OT LODEVOIS ET LARZAC