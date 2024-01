STAGES D’ESCALADE Lodève, mardi 13 février 2024.

STAGES D’ESCALADE Lodève Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-13 10:00:00

fin : 2024-02-16 12:00:00

Pour les vacances de février un stage du même format que celui de la Toussaint vous est proposé.

Le stage se déroule sur 4 demi-journées.

Deux seront à la salle Didier Dinart où l’activité se fera sur corde et les deux autres auront lieu au site de bloc du Prieuré.

Un programme plus détaillé sera transmis la semaine précédant le stage.

Fin des inscriptions le 5 février.

99 Avenue Joseph Vallot

Lodève 34700 Hérault Occitanie parciparla34@gmail.com



