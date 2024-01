LE QUIZZ HARRY POTTER ! Lodève, samedi 3 février 2024.

LE QUIZZ HARRY POTTER ! Lodève Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03 16:00:00

fin : 2024-02-03 18:00:00

Magiciens, magiciennes, venez participer au QUIZ pour vous plonger au cœur de l’univers de la saga « Harry Potter »

La Librairie un point un trait organise un QUIZ pour vous plonger au cœur de l’univers de cette grande saga.

De nombreux prix sont à gagner pour les plus érudits et peut-être la possibilité de participer à la finale à Paris et partir à Londres dans les studios Harry Potter !

Nous sommes ravis de vous inviter pour cette dixième édition de la « Nuit des Livres Harry Potter » (qui se déroulera l’après-midi de 16h à 18h !).

Cette année, le thème sera les lieux magiques. De la voie 9 3/4 à Pré-au-Lard, du Terrier au ministère de la Magie, vous allez pouvoir explorer le monde des sorciers !

Magiciens, magiciennes, venez en tenue ! Venez dans votre plus beau déguisement des personnages de la saga “Harry Potter »

Alors sortez vos baguettes… et que la magie commence !

Sur inscription

Lodève 34700 Hérault Occitanie



L’événement LE QUIZZ HARRY POTTER ! Lodève a été mis à jour le 2024-01-19 par OT LODEVOIS ET LARZAC