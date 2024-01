CONFÉRENCE CARNÉE Lodève, jeudi 25 janvier 2024.

Résurgence, saison des arts vivants fait une halte aux Rives.

La Cie Gérard Gérard présentera son spectacle LA CONFERENCE CARNEE, une conférence théâtralisée multimédia d’une heure trente qui nous plonge dans l’histoire de la viande.

Plus qu’un simple exposé, cette conférence nous raconte la relation qui lie l’homme à l’animal.

À partir de 12 ans.

De cro-magnon à L214 La viande

Une histoire plus vieille que les pyramides, celle d’une relation (intime, inégalitaire, dynamique, violente et symbolique) qui lie l’homme à l’animal.

À travers l’interprétation de chiffres, l’examen de questions éthiques et le récit de nos pérégrinations dans le monde de la filière carnée, il sera donc proposer un petit récap’.

Du sommet de l’élevage au Salon de la Boucherie, du brame du cerf au labo d’archézoologie, sans oublier le ballet de transpalettes des Pavillons Rungis et la rencontre avec le Président de la République, tout vous sera dit.

Quai Mégisserie

Lodève 34700 Hérault Occitanie



