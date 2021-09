Lodève Lodève Hérault, Lodève LODEVA BREWFEST Lodève Lodève Catégories d’évènement: Hérault

Lodève

LODEVA BREWFEST Lodève, 26 septembre 2021, Lodève. LODEVA BREWFEST 2021-09-26 10:00:00 10:00:00 – 2021-09-26 22:00:00 22:00:00

Lodève Hérault 1er BEER FESTIVAL Lodévois “Raconte-moi ta bière …”

Partez à la découverte de + de 15 bières artisanales à déguster en présence des brasseur(se)s !

Au programme : DJ Set; Barbecue; Dégustations; Beers Match

Les brasseries : Brasserie de la Jonte (48) ; Brasserie Baudille (34) ; Brasserie Lodeva + une brasserie surprise !

Mr LEZE dernière mise à jour : 2021-09-16

