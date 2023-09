Cet évènement est passé À la découverte de ce lieu culturel ! L’Odéum Carcassonne Catégories d’Évènement: Aude

Carcassonne À la découverte de ce lieu culturel ! L’Odéum Carcassonne, 16 septembre 2023, Carcassonne. À la découverte de ce lieu culturel ! Samedi 16 septembre, 14h00 L’Odéum Gratuit. Entrée libre. Le bâtiment sera ouvert à la visite libre. L’Odéum 64 rue Antoine Marty, 11000 Carcassonne Carcassonne 11000 Aude Occitanie Ce bâtiment, construit durant les années 20, présente une façade remarquable typiquement art déco. À l’origine, il était destiné à offrir aux carcassonnais des projections cinématographiques. Suite à une rénovation réussie, cet édifice permet aux associations de disposer d’un espace de réunion et de rencontres avec le public. Boulevard à proximité. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00 ©Mairie de Carcassonne Détails Catégories d’Évènement: Aude, Carcassonne Autres Lieu L'Odéum Adresse 64 rue Antoine Marty, 11000 Carcassonne Ville Carcassonne Departement Aude Lieu Ville L'Odéum Carcassonne latitude longitude 43.21642;2.35447

L'Odéum Carcassonne Aude https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/carcassonne/