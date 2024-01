LAURA COX + LITTLE ODETTA L’Odéon Tremblay-en-France, samedi 30 mars 2024.

LAURA COX + LITTLE ODETTA Laura Cox s’être fait connaître sur YouTube grâce à des reprises de standards de Rock / Blues et a réussi à s’imposer comme la chanteuse-guitariste la plus en vue de la scène Rock française. Samedi 30 mars, 20h30 L’Odéon TARIFS: 15€ tarif réduit / 18€ tarif plein // Concert debout

LAURA COX

Laura Cox s’être fait connaître sur YouTube grâce à des reprises de standards de Rock / Blues et a réussi à s’imposer comme la chanteuse-guitariste la plus en vue de la scène Rock française, grâce à ses deux premiers albums Hard Blues Shot (2017) & Burning Bright (2019).

En 2022, elle s’impose comme la nouvelle étoile montante du Rock européen avec son nouvel album Head Above Water. 11 brûlots enregistrés au mythique studio ICP de Bruxelles par Erwin Autrique, mastérisés par le multi GRAMMY awardisé Ted Jensen, Head Above Water pousse tous les curseurs dans le rouge vif, confirmant si besoin en était le talent de Laura Cox.

LITTLE ODETTA

Little Odetta, fondé en 2021, est un nouvel ouragan Rock.

Que ce soit dans un Zénith ou dans un club bondé, les cinq membres de Little Odetta injecte avec passion de la soul, du blues, du groove dans leur rock.

En résidence à L’Odéon pour préparer leur nouvel album en live.

L'Odéon Place du Bicentenaire de la Revolution Francaise, 93290 Tremblay-en-France, France Tremblay-en-France 93290 Seine-Saint-Denis Île-de-France

ROCK LIVE