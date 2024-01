TRIO NEPTUNE L’Odéon Tremblay-en-France, samedi 23 mars 2024.

TRIO NEPTUNE Le Trio Neptune, né en 2022, réunit trois musiciens au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris: Aï Nakano au violon, Charles Gaugué au violoncelle et Nadja Dornik au piano. Samedi 23 mars, 19h00 L’Odéon Entrée libre sur réservation // Concert assis

Leur désir de jouer ensemble les pousse à partager leur musique avec un large public et à se présenter à de grandes auditions et concours. Cette expérience en tant que trio leur permet d’enrichir leur répertoire musical et de renforcer leur identité de groupe, tout en développant leur personnalité musicale. Ils ont réussi l’audition de l’Association Jeunes Talents et ont intégré ses rangs pour l’année 2023/24.

Depuis cette année, ils se perfectionnent en tant qu’étudiants de Master de Musique de chambre dans la classe de Claire Désert et Michaël Hentz.

Ils nous proposeront pour cette soirée un programme de musique romantique.

PROGRAMME

Clara SCHUMANN : Trio pour piano, violon et violoncelle, op. 17 (28’)

Félix MENDELSSOHN : Trio pour piano, violon et violoncelle n° 1, op. 49 (28’)

L'Odéon Place du Bicentenaire de la Revolution Francaise, 93290 Tremblay-en-France, France Tremblay-en-France 93290 Seine-Saint-Denis Île-de-France https://www.scene-jean-roger-caussimon.com/

