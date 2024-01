HOLLIE COOK – 41° Festival Banlieues Bleues L’Odéon Tremblay-en-France, samedi 16 mars 2024.

HOLLIE COOK – 41° Festival Banlieues Bleues Pour cette 41e édition, le Festival Banlieues Bleues fait escale à Tremblay-en-France le 16 mars avec HOLLIE COOK. Samedi 16 mars, 20h30 L’Odéon TARIF PLEIN 18€ / RÉDUIT 15€ / SPÉCIAL RÉDUIT 12€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-16T20:30:00+01:00 – 2024-03-16T22:30:00+01:00

Fin : 2024-03-16T20:30:00+01:00 – 2024-03-16T22:30:00+01:00

HOLLIE COOK

Dans le cadre du 41e festival Banlieues Bleues

Biberonnée au punk de papa (Paul Cook, batteur des Sex Pistols) comme à la new wave de son parrain, Boy George, nourrie par les innombrables concerts et sound systems où ses parents l’ont traînée dès l’enfance, cette fan de soul – qui a aussi joué à l’adolescence dans la dernière incarnation des Slits – s’est finalement tournée vers le reggae pour devenir l’une des meilleures chanteuses britanniques du genre. Tendance Lovers Rock, mettant à jour le son des années 70 avec ses propres influences, entourée d’un band impeccable, elle chante la romance et la résistance avec une douceur légèrement dubby et un talent scintillant.

L’Odéon Place du Bicentenaire de la Revolution Francaise, 93290 Tremblay-en-France, France Tremblay-en-France 93290 Seine-Saint-Denis Île-de-France https://www.scene-jean-roger-caussimon.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://lodeonscenejrc.soticket.net/evenement/16-03-2024-20-30-holie-cook-41-festival-banlieues-bleues »}]