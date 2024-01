TOURNEPOUCE L’Odéon Tremblay-en-France, 6 mars 2024, Tremblay-en-France.

TOURNEPOUCE Barcella signe ici un conte musical jeune public où se dessine une fresque poétique enchanteresse, un arc-en-ciel émotionnel qui ne manquera pas de charmer les éternels rêveurs que nous sommes. Mercredi 6 mars, 10h30, 15h00 L’Odéon Tarif unique 4€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-06T10:30:00+01:00 – 2024-03-06T11:30:00+01:00

Fin : 2024-03-06T15:00:00+01:00 – 2024-03-06T16:00:00+01:00

TOURNEPOUCE

Barcella nous offrira un spectacle exigeant, farfelu et hautement interactif qui ne prend définitivement pas les enfants pour des gamins. Est-il possible de passer sa vie à rêver loin de tout sans se soucier des autres ? Sans se soucier du temps ? Du haut de sa montagne, replié dans la vétuste fabrique à chapeaux qui lui sert de refuge, Tournepouce vit de cette insouciance-là. Seul, il passe ses journées à somnoler et vogue au gré de ses envies de nuages en nuées, nourrissant son imaginaire d’épopées fantaisistes pour lutter contre l’ennui. Tantôt chantées, tantôt contées, ces rocambolesques péripéties nous invitent à tendre l’oreille aux murmures enjôleurs du vent, qui par une belle matinée d’été, s’en vint définitivement chambouler l’existence routinière de notre ami Tournepouce.

Dès 6 ans // Durée : 55 mn

L’Odéon Place du Bicentenaire de la Revolution Francaise, 93290 Tremblay-en-France, France Tremblay-en-France 93290 Seine-Saint-Denis Île-de-France https://www.scene-jean-roger-caussimon.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://lodeonscenejrc.soticket.net/seances/1/tournepouce »}]

jeune public live