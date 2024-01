TOURNEPOUCE L’ODEON Tremblay En France, 6 mars 2024, Tremblay En France.

Barcella signe ici un conte musical jeune public où se dessine une fresque poétique enchanteresse, un arc-en-ciel émotionnel qui ne manquera pas de charmer les éternels rêveurs que nous sommes. Un spectacle exigeant, farfelu et hautement interactif qui ne prend définitivement pas les enfants pour des gamins.Est-il possible de passer sa vie à rêver loin de tout sans se soucier des autres ? Sans se soucier du temps ?Du haut de sa montagne, replié dans la vétuste fabrique à chapeaux qui lui sert de refuge, Tournepouce vit de cette insouciance-là.Seul, il passe ses journées à somnoler et vogue au gré de ses envies de nuages en nuées, nourrissant son imaginaire d’épopées fantaisistes pour lutter contre l’ennui.Tantôt chantées, tantôt contées, ces rocambolesques péripéties nous invitent à tendre l’oreille aux murmures enjôleurs du vent, qui par une belle matinée d’été, s’en vint définitivement chambouler l’existence routinière de notre ami Tournepouce.Conte musical jeune public à partir de 6 ans- Report :La séance du 06/12/23 à 10h30 est reportée le 06/03/24 à 10h30. Soit les billets restent valables sur cette nouvelle représentation,. Soit le remboursement des billets avant le 06.03.24

Tarif : 6.00 – 6.00 euros.

Début : 2024-03-06 à 15:00

Réservez votre billet ici

L’ODEON PLACE DU BICENTENAIRE 93290 Tremblay En France 93