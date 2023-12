ELISE AND THE SUGARSWEETS DOO THE DOO L’ODEON Tremblay En France, 3 février 2024, Tremblay En France.

ELISE & THE SUGARSWEETS (Feat. Yulia Gubenko)Elise & The Sugarsweets vous transporte d’une terrasse parisienne et un bar américain grâce à son savant alliage de Blues, Soul et Rhythm & Blues. L’histoire d’Elise & The Sugarsweets commence en 2016 avec la volonté d’amener quelque chose de différent aux aficionados du genre. Depuis, le groupe ne cesse d’affirmer son style unique et de communiquer cette énergie envoûtante qui se dégage à chaque concert ! Leur deuxième opus «Horosho» est la preuve d’un son nouveau avec quelques collaborations originales et inédites. C’est une des belles sorties d’album de l’année dernière. Envie d’un gros shoot de Rhythm & Blues ? C’est par ici que ça se passe !DOO THE DOOUne véritable institution, après 30 ans de carrière sur scène, les cinq musiciens quimpérois distillent toujours leur subtile et fameux gombo bouillonnant de Texas Beat, Swamp Blues et Rock & Roll louisianais. Sans concession, ils livrent au public un Rockin’ Blues endiablé, un show de Doo The Doo regorge d’énergie et de spontanéité, à grands renforts de guitares et d’harmonicas !

Tarif : 17.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-02-03 à 20:30

L’ODEON PLACE DU BICENTENAIRE 93290 Tremblay En France 93