HANBLECEYA L’Odéon Tremblay-en-France, 27 janvier 2024, Tremblay-en-France.

HANBLECEYA « Nourrir les oreilles du public de nouveautés et le surprendre, voilà ce qui nous anime et nous inspire » Duo avec Inaki Bermudez, saxophone, Omar Nicho, guitare Samedi 27 janvier, 19h00 L’Odéon Entrée libre sur réservation // Concert assis

Début : 2024-01-27T19:00:00+01:00 – 2024-01-27T20:00:00+01:00

Formé en 2021, le duo Hanbleceya s’est fait remarquer par ses combinaisons instrumentales singulières. Spécialisé dans l’exploration de nouveaux répertoires, son ouverture d’esprit lui permet de se lancer dans des aventures scéniques audacieuses et des expérimentations sonores. Hanbleceya aime travailler avec des compositeurs contemporains, ce qui apporte un caractère interactif à ses interprétations et élargit son l’horizon artistique.

Son esprit hybride, interculturel et multidisciplinaire, est imprégné du multiculturalisme de ses membres.

APERÇU DU PROGRAMME //

TORU TAKEMITSU : TOWARD THE SEA** (13’)

MASSIMO LAURICELLA : E TU, IN TRISTE OMBRA (5’)

IMSU CHOI : ALLURE, POUR SAXOPHONE ALTO ET GUITARE CLASSIQUE (9’)

DARIO TOFFOLON : EVOCAZIONE DI AFFEA (6’)

L’Odéon Place du Bicentenaire de la Revolution Francaise, 93290 Tremblay-en-France, France Tremblay-en-France 93290 Seine-Saint-Denis Île-de-France https://www.scene-jean-roger-caussimon.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://lodeonscenejrc.soticket.net/evenement/27-01-2024-19-00-hanbleceya »}]

