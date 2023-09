DAVID WALTERS + PHILO – After : DJ NESS AFRO L’Odéon Tremblay-en-France Catégories d’Évènement: Seine-Saint-Denis

Tremblay-en-France DAVID WALTERS + PHILO – After : DJ NESS AFRO L’Odéon Tremblay-en-France, 1 décembre 2023, Tremblay-en-France. DAVID WALTERS + PHILO – After : DJ NESS AFRO Vendredi 1 décembre, 20h30 L’Odéon 18€/16€ DAVID WALTERS

Un trait d’union profondément ancré qui permet à Afrique, Amérique, Europe et Caraïbes de converser entre eux avec une langue aussi universelle que la musique, la danse, les carnavals ou les cérémonies exutoires. C’est à New-York, ville de convergence de ces cultures créoles, que David Walters a choisi de poser le décor de son nouvel album.

LINE UP

– David Walters : chant / guitare / percussion / keyboard

– Alex Lefko : batterie / chant / percussions

– Célia Wa : keyboard / flûte / percussions / chant

Prémière partie: PHILO

Philo sonne le renouveau du Bèlè à travers l’afrobeat caribéen. Après son premier album « Lanzdifou/Aztec/Pias » bien reçu par la critique, l’artiste martiniquais offre une nouvelle dynamique à son projet. Identifié déjà pour son « coup de tambour », son chant enraciné, il pourra désormais mieux défendre ses textes en chanson, en slam ou en conte.

Pour se faire, il s’entoure d’un casting de haut niveau :

Xavier Sibre/Saxophoniste franco-trinidadien au souffle magique !

Dominique Marie-Joseph/ « Do » le Bosse de la Basse Reggae-Dancehall

Pity Cabrera/ le pianiste cubain

Tilo Bertholo/ Le batteur incontournable de la scène jazz.

