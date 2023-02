LOVA LOVA + FULU MIZIKI L’Odéon, 8 avril 2023, Tremblay-en-France.

LOVA LOVA + FULU MIZIKI Samedi 8 avril, 20h30 L’Odéon

Tarif plain 16€ / Tarif réduit 12€ / Tarif très réduit (-26 ans, carte IKARIA, étudiants, demandeurs d’emploi, RSA) 10€

DANS LE CADRE DU 40EME FESTIVAL BANLIEUES BLEUES

L’Odéon Place du Bicentenaire de la Revolution Francaise, 93290 Tremblay-en-France, France Tremblay-en-France 93290 Seine-Saint-Denis Île-de-France

https://www.scene-jean-roger-caussimon.com/

LOVA LOVA / RDC

Qui est donc ce super-héros, cape rouge et lunettes « multi-vision » perforées, qui hante les rêves d’une cité parmi les plus chaotiques et créatives du monde : Kinshasa, capitale de la RD Congo ?

Ce prophète post – moderne qui chevauche sa musique pour voyager à travers le monde s’appelle Wilfried Beki, alias Lova Lova, ou encore…. « Maître Tonnerre ». Il s’apprête à publier un nouvel EP, Bokonzi, encore plus fou que les deux qui l’ont précédé. Condensé de punk, de rap et d’électro, il a été produit par Benjamin Lebeau entre la France et le Congo, et pétri des sons tout droit sortis du ghetto : l’univers de prédilection de Wilfried Beki qui, bien avant d’en devenir le héraut, en connut les implacables réalités.

Premere Partie // FULU MIZIKI

Fulu Miziki Kolektiv est un collectif d’artistes Eco-Friendly-Afro-Futuristic-Punk arrivant tout droit d’un futur où les humains se sont réconciliés avec la terre et avec eux-mêmes.

Il est basé au cœur de l’Afrique, dans la capitale congolaise Kinshasa. Depuis plusieurs années, ses membres passent beaucoup de temps à conceptualiser un orchestre fait à partir d’objets de récupération trouvés dans les poubelles, des instruments sans cesse en mutation, toujours à la recherche de nouvelles sonorités.

La fabrication de leurs propres instruments, costumes de performance et masques est essentielle à leur démarche. Leur son unique supporte un message panafricain de libération artistique, de paix et un regard sévère sur la situation écologique de la République Démocratique du Congo et du monde entier. Pour le collectif tout peut être récupéré et ré-enchanté.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-08T20:30:00+02:00

2023-04-08T23:00:00+02:00