DUO ZIRIAB Samedi 28 janvier 2023, 19h00 L'Odéon

Entrée libre sous réservation

L'Odéon Place du Bicentenaire de la Revolution Francaise, 93290 Tremblay-en-France, France

https://www.scene-jean-roger-caussimon.com/ Tout d’abord pensé comme une formation de musique classique, le duo Ziriab intègre petit à petit d’autres influences issues du jazz, du flamenco et des musiques du monde… Ses musiciens utilisent les techniques étendues de leurs instruments, inspirées des effets de la musique contemporaine ou de traditions instrumentales du monde entier. Ils transforment ainsi cette « petite » formation en l’emmenant vers des espaces sonores beaucoup plus ambitieux.

Le duo est constitué de Lisa Meignin à la flûte et Gaspard Schlich à la guitare. Ils sont en fin d’étude à la Haute École des Arts du Rhin et au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. Depuis 2019, ils ont réalisé plus d’une soixantaine de concerts à travers la France.

