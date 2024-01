ALEXIS ROSSIGNOL L’ODEON – PEROLS Perols, 8 mars 2024, Perols.

J’ai voulu faire du cheval, mais je ne savais pas si j’allais aimer. Et puis en fait je me suis rendu compte que non, sans plus. Sans plus c’était aussi le nom du cheval d’ailleurs. C’est fou non?Dans son nouveau spectacle, Alexis Le Rossignol mélange storytelling et philosophie de frigo et tente de répondre à une question simple, mais chiante: qu’est ce qu’on fait de nos vies?Spectacle en (fin de) rodage.

Tarif : 26.00 – 26.00 euros.

Début : 2024-03-08 à 21:15

L’ODEON – PEROLS avenue du languedoc 34470 Perols 34