MICKAEL EST DENISE L’ODEON – PEROLS Perols, 6 mars 2024, Perols.

L’histoire vraie de Mickael, qui sur son lit d’hôpital, crée Denise, un personnage hors normes et déjanté… « Sa joie de vivre » comme il dit si souvent mais aussi par moment « sa plus grande gêne ». Oui, car Mickael est désormais face à une mitraillette qui flingue tout ce qui bouge, une tornade d’humour qui ne laisse de répit à personne, vous serez au centre de ce spectacle où se mélange une interaction folle avec le public et son art de l’improvisation, a en déclencher l’hilarité.Vous allez vivre un véritable moment de partage, c’est plus qu’un spectacle c’est une rencontre !Décidément incontrôlable cette Denise, un spectacle débordant d’énergie, sans limites fatalement, déconseillé aux moins de 16 ans sous peine de ressortir majeurs à la fin de la représentation !IMPORTANT: Veuillez récupérer votre placement à l’accueil du théâtre 30 minutes avant le début du spectacle.

Tarif : 24.00 – 24.00 euros.

Début : 2024-03-06 à 20:45

L’ODEON – PEROLS avenue du languedoc 34470 Perols