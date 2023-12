MAGDANE EN RODAGE L’ODEON – PEROLS Perols, 4 février 2024, Perols.

Depuis 25 ans Robert refuse de dire à son fils Benoit qu’il n’est pas son père …Mais un héritage va mettre Robert au pied du mur et le forcer à dire la vérité a son fils. Mais c’est mal connaître Robert qui refuse son statut de père adoptif !Pour ne pas dire la vérité Robert va se lancer dans le mensonge pour continuer à faire croire à Benoit qu’il est son père, et pour cacher la vérité à son fils … Robert est prêt à tout !Signer des faux documents …jusqu’à envoyer sa femme Jacqueline en prison.On se dit à chaque instant : la vérité va éclater ! mais lorsque Robert est sur le point de capituler, c’est là…qu’il invente encore d’autres mensonges plus invraisemblables !Un rythme effrené,un suspens diabolique ..des situations absurdes …Et des dialogues au couteau !Dans le rôle de ROBERT : Roland MagdaneDans le rôle de JACQUELINE : Roland MagdaneDans le rôle de BENOIT : Roland MagdaneDans le rôle de l’inspecteur des douanes : Roland MagdaneOUI ! Vous avez bien lu ! …Roland Magdane interprétera à lui-même … les 4 personnages de cette comédie déjantée !Un nouveau défi pour celui qui nous fait rire depuis bientôt 50 ans

Tarif : 34.20 – 34.20 euros.

Début : 2024-02-04 à 16:00

L’ODEON – PEROLS avenue du languedoc 34470 Perols 34