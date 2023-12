MAGDANE LE BEST OF L’ODEON – PEROLS Perols Catégories d’Évènement: 34

Pérols MAGDANE LE BEST OF L’ODEON – PEROLS Perols, 3 février 2024, Perols. Roland Magdane nous fait revivre les sketchs cultes du début de sa carrière dont certains n’ont jamais été enregistrés (Les organes, L’épicier, La tarte aux pruneaux…).Des sketchs devenus cultes, associés à des sketchs plus récents, devenus déjà… inoubliables (Le Weekend en Normandie, La thalasso, Le barbecue…) ! Un cocktail de rire explosif pour revivre les sketchs qui ont marqué la vie de Roland Magdane et la vôtre !1 spectacle unique et exceptionnel ! Une carrière à travers 3 heures de rire ! Cela ne se reproduira plus ! Alors ne les ratez pas !

Tarif : 34.20 – 34.20 euros.

Début : 2024-02-03 à 21:15
L'ODEON – PEROLS
avenue du languedoc
34470 Perols

