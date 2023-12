MISS POPPINS A LA RESCOUSSE – MISS POPPINS A LA RESCOUSSE DU PERE NOEL L’ODEON – PEROLS Perols, 29 décembre 2023, Perols.

Succès Odeon 2021 et 2022Pour toute la famille à partir de 18 mois jusqu’à 99 ans.L’histoire :Au moment de faire leur lettre au Père Noël, les enfants apprennent une terrible nouvelle.Le Père Noël ne pourra pas passer cette année, le réchauffement climatique a englouti sa maison sous les eaux !Heureusement Miss Poppins a plus d’un tour dans son sac, elle va partir à sa rescousse accompagnée de ses 2 élèves Jeanne et Michaël.Grâce à l’aide de Vaiana, Pocahontas, la Reine des neiges et Olaf, les enfants partent dans une folle aventure pour sauver Noël et la planète !Une fable écologique, musicale et magique écrite et interprétée par Ingrid Courrèges (The Voice).Les chansons sont interprétées en live sur scène et le spectacle avec ses différents degrés de lecture est apprécié par tous les membres de la famille.

Tarif : 19.00 – 19.00 euros.

Début : 2023-12-29 à 11:00

Réservez votre billet ici

L’ODEON – PEROLS avenue du languedoc 34470 Perols