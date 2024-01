4 JOURS À PARIS l’odéon Marseille, dimanche 17 mars 2024.

Après le succès de La Belle de Cadix et d’Andalousie, Francis Lopez se tourne vers une histoire sentimentale à rebondissements et truffée de quiproquos dans la veine du vaudeville à la française.

Il s’entoure de son fidèle librettiste Raymond Vincy (15 collaborations au compteur) et du célèbre parolier Albert Willemetz (« Mon homme », « Sous les palétuviers », « Ah ! si vous connaissiez

ma poule »).

Nous suivons les tribulations de Ferdinand, chef réceptionniste d’un salon de beauté parisien

– Chez Hyacinthe de Paris. Bien fait de sa personne et chéri de ces dames, il tombe amoureux d’une provinciale et la suivra jusque dans une auberge de Lapalisse dans le Loiret.

Fabrice Todaro, Camille Mesnard et leurs facétieux collègues nous entraînent dans une ronde folle, au coeur d’un divertissement sans vulgarité rehaussé d’une musique pleine d’esprit.

OPÉRETTE EN 2 ACTES

Livret de Raymond VINCY et Albert WILLEMETZ

Création le 28 février 1948, à Paris, à Bobino

NOUVELLE PRODUCTION

Direction musicale Bruno CONTI

Mise en scène et chorégraphie Carole CLIN

Gabrielle Camille MESNARD

Amparita Marie GLORIEUX

Zénaïde Julie MORGANE

Simone Perrine CABASSUD

Clémentine Priscilla BEYRAND

Ferdinand Fabrice TODARO

Nicolas Grégory JUPPIN

Hyacinthe Claude DESCHAMPS

Bolivar Vincent GILLIÉRON

Montaron Michel DELFAUD

Le Professeur Jean GOLTIER

Orchestre de l‘Odéon

