TOUT NEUF l’odéon Marseille, jeudi 29 février 2024.

TOUT NEUF ♫JEUNE PUBLIC♫ Jeudi 29 février, 09h30, 11h15, 14h30 l’odéon De 6 à 16€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-29T09:30:00+01:00 – 2024-02-29T10:30:00+01:00

Fin : 2024-02-29T14:30:00+01:00 – 2024-02-29T15:30:00+01:00

À partir de 2 ans

Lyrique ludique pour les tout-petits et les plus grands et si la musique était une façon d’écouter le monde ?

L’eau ruisselle, le vent souffle, le feu crépite, les pas résonnent sur la terre… Le monde qui nous entoure bruisse, vibre, chante. Tout comme l’incroyable fruit musical au coeur de ce spectacle. Trois chanteurs musiciens vont peu à peu l’ouvrir, le sentir, le goûter et en jouer, pour, ensemble, (re)vivre toutes les premières fois.

Un éveil à la vie inspiré de Mozart, Bach, Landi, Rossini…

Un moment de poésie visuelle et musicale à partager en famille.

Mise en scène Cyrille LOUGE

Instruments Jean-Luc PRIANO

Lumières Angélique BOURCET

Costumes Alice TOUVET

Avec

Florent CHAPPEL

Flore FRUCHART ou Antonine BACQUET

Violaine FOURNIER

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

l’odéon 162 La Canebière, 13001 Marseille Marseille 13001 Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.marseille.fr/fr/node/20379 »}] [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]