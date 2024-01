PAGANINI l’odéon Marseille, dimanche 25 février 2024.

PAGANINI ♫OPÉRETTE♫ Dimanche 25 février, 14h30 l’odéon De 16 à 31€

Début : 2024-02-25T14:30:00+01:00 – 2024-02-25T17:00:00+01:00

Fin : 2024-02-25T14:30:00+01:00 – 2024-02-25T17:00:00+01:00

Vingt ans après la création de La Veuve joyeuse, Franz Lehár a reçu un livret non signé. Le nom de l’auteur lui serait révélé à la condition expresse qu’il veuille bien le mettre en musique.

Le compositeur s’est empressé d’accepter. Le mystérieux librettiste n’était autre que son collègue Paul Knepler.

L’histoire qui a tant séduit Lehár est authentique. Il s’agit du coup de foudre survenu à Lucques entre le violoniste Niccolò Paganini et la princesse Bacchiocchi, soeur de Napoléon. Du reste, on pense aux amours de jeunesse entre Bonaparte et Désirée Clary.

Franz Lehár nous offre au passage deux magnifiques solos de violon et nous gâte avec des airs et des ensembles pleins de charme.

Samy Camps et Perrine Madoeuf sont les héros d’un ouvrage écrit sur mesure pour le ténor Richard Tauber et la soprano Vera Schwarz.

OPÉRETTE EN 3 ACTES

Livret de Paul KNEPLER et Béla JENBACH

Création le 30 octobre 1925, à Vienne, au Théâtre Johann Strauss

NOUVELLE PRODUCTION

Direction musicale Federico TIBONE

Mise en scène Carole CLIN

Anna Elisa Perrine MADOEUF

Bella Julie MORGANE

La Comtesse de Laplace / Caroline Cécile GALOIS

Paganini Samy CAMPS

Bartucci Jean-Claude CALON

Pimpinelli Fabrice TODARO

Beppo / Marco Michel DELFAUD

Le Général d’Hédouville Jean-Luc ÉPITALON

Le Prince Felice Joris CONQUET

Foletto / Emmanuel Dominique DESMONS

L’Aubergiste / le 1er Gendarme Antoine BONELLI

Choeur Phocéen

Orchestre de l‘Odéon

