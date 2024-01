LA GRANDE DUCHESSE DE GEROLSTEIN l’odéon Marseille, samedi 13 janvier 2024.

LA GRANDE DUCHESSE DE GEROLSTEIN ♫OPÉRA-BOUFFE♫ Samedi 13 janvier, 14h30 l’odéon 11€

Le clou de l’Exposition universelle de 1867 a été la nouvelle création de Jacques Offenbach.

Durant les répétitions, Le Figaro a tenu ses lecteurs en haleine sur l’élaboration de l’oeuvre, de sorte que tout Paris s’est précipité au Théâtre des Variétés, malgré la chaleur accablante, et que l’Europe entière s’est mise à fredonner : « Ah que j’aime les militaires… », «Le sabre de mon père» ou «Pif paf pouf et tara papa poum».

Toutes les têtes couronnées se sont pressées dans la loge d’Hortense Schneider : de Napoléon III au tsar de Russie en passant par (son amant) le khédive d’Égypte, ce qui lui a valu le surnom de « Passage des Princes »…

La nouvelle production marseillaise est confiée au plus grand spécialiste mondial d’Offenbach, le musicologue et chef d’orchestre Jean-Christophe Keck.

On trépigne à l’avance d’entendre comment Laurence Janot (La Duchesse), Franck Leguérinel (Général Boum) et leurs camarades vont incarner les personnages de cet opéra-bouffe parmi les meilleurs du Grand Jacques.

OPÉRA-BOUFFE EN 3 ACTES

Livret de Henri MEILHAC et Ludovic HALÉVY

Création le 12 avril 1867, à Paris, au Théâtre des Variétés

NOUVELLE PRODUCTION

Direction musicale Jean-Christophe KECK

Mise en scène Yves COUDRAY

La Grande Duchesse Laurence JANOT

Wanda Julia KNECHT

Fritz Pierre-Antoine CHAUMIEN

Général Boum Franck LEGUÉRINEL

Prince Paul Alfred BIRONIEN

Baron Puck Dominique DESMONS

Baron Grog Michel DELFAUD

Népomuc Antoine BONELLI

Choeur de l’Opéra de Marseille

Orchestre de l‘Odéon

