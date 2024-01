PUISQUE C’EST COMME ÇA JE VAIS FAIRE UN OPÉRA TOUTE SEULE l’odéon Marseille, lundi 8 janvier 2024.

À partir de 9 ans.

Puisque c’est comme ça je vais faire un opéra toute seule — dont l’audacieuse singularité s’affirme dès son titre — met en scène une adolescente déterminée à réaliser ses rêves musicaux.

Recluse dans sa chambre, Anya Karinskaya, jeune fille russe de 13 ou 14 ans, imagine qu’elle va devenir une grande compositrice contre l’avis de son entourage, et donne forme sur le vif à sa première création : un opéra pour une seule interprète. Avec une saisissante expressivité, empreinte de légèreté, la soprano Anaïs de Faria prête corps et voix à cette héroïne drôlement absolutiste. En résulte une pièce au large spectre musical et à la savoureuse liberté de ton.

Écriture, composition, mise en scène et scénographie Claire DITERZI

Conseiller texte et dramaturgique Kevin KEISS

Soprano Anaïs de FARIA

