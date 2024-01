Les dimanches d’Offenbach l’odéon Marseille, dimanche 7 janvier 2024.

Découvrez les œuvres méconnues en un acte du compositeur, avec Jean-Christophe Keck, l’un des plus grands spécialiste d’Offenbach. Jean-Christophe Keck met en parallèle les opérettes en un acte et de courtes œuvres musicales composées à la même époque par Offenbach, pour le plus grand plaisir du public !

écidément, Offenbach avait un compte à régler avec l’accent tudesque, qu’il soit germanique ou alémanique.

Il aimait à dire en plaisantant « J’en voudrais toujours à ma mère de m’avoir flanqué un accent pareil »… Tout comme dans Lischen et Fritzchen, conversation alsacienne en un acte présentée en 2023 à l’Odéon, l’intrigue de La Permission de dix heures s’échafaude autour d’un sergent alsacien doté d’un fort accent. Ce qui ne manque pas de provoquer quelques quiproquos… Mais le fond de ce charmant vaudeville militaire est en fait une belle histoire d’amour rassemblant deux jeunes tourtereaux, au sein d’une histoire à la fois tendre et bouffonne. Créée à Bad Ems en 1867, La Permission de dix heures fait partie de ces nombreux petits trésors offerts chaque été par Offenbach aux curistes de la célèbre station thermale. Une partition à la fois sentimentale, nocturne mais tonique comme Offenbach en a le secret.

Est-ce en hommage à son premier vrai succès qu’Offenbach appela une de ses filles Pepita ? Mariée à une belle espagnole, notre compositeur a toujours baigné dans un climat ibérique. Et nombre de ses opéra-bouffes compte des boléros, des fandangos et autres séguedilles. Pépito est aussi la première collaboration avec le librettiste Henri Meilhac, plus de dix avant que le succès les rassemble à nouveau autour de La Belle Hélène, La Grande-Duchesse de Gérolstein ou encore La Périchole. En 1853, Offenbach déplore les dérives que connaît le genre de l’opéra-comique devenu au fil des années du « petit grand opéra ». La gaîté et la légèreté typiquement française se sont perdus. Pépito est justement la démonstration de ce nouveau souffle qu’Offenbach compte donner au genre.

Tendresse délicatement mêlée de folie. Toute l’alchimie d’Offenbach déjà bien présente dans cette œuvre de jeunesse où se combinent si bien romance sentimentale, chanson à boire et parodie.

Alors qu’il a été engagé comme directeur de la musique à la Comédie française, Offenbach met en musique quelques vers pour la pièce d’Alfred de Musset, Le Chandelier. Malheureusement le comédien qui tient le rôle du jeune clerc de notaire Fortunio est totalement incapable de chanter avec la grâce nécessaire la délicate mélodie composée par notre maestro. Offenbach doit tenir particulièrement à cette musique puisque dix ans plus tard, il la réutilise en imaginant une suite à la pièce de Musset et pour laquelle cette fameuse chanson servira de pivot central. Ainsi naîtra La Chanson de Fortunio et Offenbach n’hésitera pas à déclarer à qui veut l’entendre que cet opéra-comique reste son œuvre préférée. Il faut dire que le compositeur a mis tout son cœur à composer cette partition afin d’être en parfaite adéquation avec Alfred de Musset dont il admire particulièrement le théâtre et dont l’esprit l’accompagnera tout au long de sa vie.

