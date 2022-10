NO, NO, NANETTE l’odéon, 25 mars 2023, Marseille.

NO, NO, NANETTE 25 et 26 mars 2023 l’odéon

De 16 à 31€

♫OPERETTE♫

l’odéon 162 La Canebière, 13001 Marseille Marseille 1er Arrondissement Marseille 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

VINCENT YOUMANS

On ne présente plus I Want To Be Happy.

Encore moins le fameux Tea for two entonné par Tom et Nanette à l’acte II. Avant de devenir des standards, les notes de Vincent Youmans font un triomphe à Broadway puis traversent l’Atlantique pour conquérir Mogador. Les voici enfin à Marseille.

Enfant de New York d’abord tenté par une carrière d’ingénieur, Youmans n’a que vingt-six ans lorsqu’il écrit No, No, Nanette.

Née à Détroit, l’œuvre séduit Chicago avant de triompher au Globe Theater de New York – 321 représentations la première année.

Ramenés en France en 1926, ses rythmes anglo-saxons changent le visage de l’opérette, qui lorgne désormais sur le music-hall. Près d’un siècle plus tard, les voilà qui déferlent sur l’Odéon.

Jazz à tous les étages !

COMÉDIE MUSICALE

Livret de Otto HARBACH et Frank MANDEL

Création mondiale à Boston, le 20 avril 1924

Création en français à Paris, Théâtre Mogador, le 29 avril 1926

NOUVELLE PRODUCTION

Direction musicale Bruno CONTI

Mise en scène Carole CLIN

Chorégraphie Maud BOISSIÈRE

Nanette Agnès PAT’

Suzanne Élisabeth AUBER

Lucile Julie MORGANE

Pauline Marion PRÉÏTÉ

Winnie Davina KINT

Flora Sabrina KILOULI

Betty Perrine CABASSUD

Tom Julien SALVIA

Billy Fabrice TODARO

Jimmy Rémy COTTA

Orchestre de l’Odéon

L’OPÉRETTE RETROUVE L’ALCAZAR

Samedi 18 mars 17h

Retrouvez toute léquipe de NO, NO, NANETTE

Salle de conférence de l’Alcazar, Bibliothèque Municipale de Marseille

Entrée libre (dans la limite des places disponibles) Bibliothèque Municipale à Vocation Régionale

58, cours Belsunce 13001 Marseille



