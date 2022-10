LA CHAUVE-SOURIS l’odéon Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

De 16 à 31€

♫OPERETTE♫ l’odéon 162 La Canebière, 13001 Marseille Marseille 1er Arrondissement Marseille 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur JOHANN STRAUSS FILS À l’Opéra de Vienne, La Chauve-Souris égaye chaque soir de Saint-Sylvestre. C’est pourtant le jour de Pâques 1874 que fut créée cette partition placée sous le signe du champagne. Incroyable mais vrai, l’opérette viennoise par excellence est à l’origine… française.

Au moins les quiproquos qui en font la colonne vertébrale, tirés du Réveillon de Meilhac et Halévy, collaborateurs chéris d’Offenbach.

Mais ce sont bien les valses, polkas et csárdás de l’aîné des fils Strauss qui vous feront tourner la tête en cette fin d’année pleine de bulles.

Entre inénarrables marivaudages, fausse comtesse hongroise, véritable prince russe et dénouement derrière les barreaux, Johann junior promet une inoubliable nuit d’ivresse à l’Odéon.

À écouter sans modération !

OPÉRETTE EN 3 ACTES Livret de Henri MEILHAC et Ludovic HALÉVY

Création à Vienne, le 5 avril 1874 Direction musicale Emmanuel TRENQUE

Mise en scène Jacques DUPARC Caroline Jennifer MICHEL

Arlette Eve COQUART Gaillardin Florian LACONI

Duparquet Philippe ERMELIER

Tourillon Jean-François VINCIGUERRA

Alfred Christophe BERRY

Orlowsky Alfred BIRONIEN

Léopold Jacques DUPARC

Bidard Dominique DESMONS Chœur Phocéen

Orchestre de l’Odéon

