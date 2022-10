Renaud Capuçon l’odéon Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

♫♫♫ l’odéon 162 La Canebière, 13001 Marseille Marseille 1er Arrondissement Marseille 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.billetweb.fr/concert-renaud-capucon&src=agenda »}] Le célèbre violoniste Renaud Capuçon donnera un concert exceptionnel le samedi 29 octobre à 20h00 au Théâtre de l’Odéon à Marseille. La virtuosité bien connue de Renaud Capuçon et le tarif particulièrement accessible proposé à tous sont au service d’une cause : soutenir les blessés des armées, leurs familles et les familles endeuillées par la mort au combat d’un des leurs. Ce témoignage de solidarité et de fraternité rejoint l’effort collectif conduit au profit de ceux qui nous protègent.

L’intégralité des bénéfices de la soirée sera ainsi reversée à l’ADO, association pour le développement des œuvres d’entraide dans l’armée, qui œuvre pour l’accompagnement, la rééducation et la réinsertion.

Tarif unique : 25€.

Réservations sur :

https://www.billetweb.fr/concert-renaud-capucon&src=agenda

