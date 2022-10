NOS FOLLES ANNÉES l’odéon, 22 octobre 2022, Marseille.

NOS FOLLES ANNÉES 22 et 23 octobre l’odéon

De 11 à 31€

♫OPERETTE♫

l’odéon 162 La Canebière, 13001 Marseille Marseille 1er Arrondissement Marseille 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

JACQUES MÉTÉHEN FANTAISIE-OPÉRETTE

EN 2 ACTES

Livret de Marc CAB

Samedi 22.10 — 14h30

Dimanche 23.10 — 14h30

Création à Avignon, le 1er février 1968

Une compilation insolite des plus grands succès de l’opérette des années folles :

de Yvain à Scotto en passant par Mistinguett ou Christiné.

À la sortie de la Première Guerre mondiale, la France cherche à s’enivrer de mélodies.

Les Français rêvent d’un avenir où tout semble possible. Les époux Trinchart, deux concierges parisiens, ont gagné beaucoup d’argent pendant la guerre grâce au marché parallèle.

Le mariage de leur fille Daisy avec le vicomte Amédée des Tournelles serait une nouvelle consécration dans leur changement de statut social. Les voici entraînés dans un tourbillon festif, où quelques-uns lorgnent sur leur fortune…

Sur des textes de Marc Cab, Jacques Météhen opère une sélection des airs d’opérettes les plus célèbres de l’entre-deux-guerres qu’il se plaît à réarranger ou à réorchestrer.

Un best of à savourer sans modération

