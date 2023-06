La Kimika / Cumbia rock – Festival des concert en terrasse 2023 L’Odéon Mailhac, 24 juin 2023, Mailhac.

La Kimika / Cumbia rock – Festival des concert en terrasse 2023 Samedi 24 juin, 16h00 L’Odéon Entrée libre

FESTIVAL LES CONCERTS EN TERRASSE 2023

LA KIMIKA (Cumbia Rock)

Née à Paris de l’initiative de Juan De María, originaire de México, la Kimika est une formation musicale électrique qui fusionne cumbia, blues, cumbia mexicaine, chicha, chachacha, cumbancha, rock et tous les rythmes dérivés du langage urbain et de la tradition musicale de Mexico. Très inspirée du son psychédélique des guitares britanniques des années 60’s et 70’s, la guitare de Juan de María plonge dans le blues de Cream, de Rory Gallagher ou d’Hendrix, avec le langage de Santana et une touche de Celso Piña.

KANTALA (L’ Electrik Power Trio)

Né au Burkina Faso, armé de sa Kora, de son N’goni à double manche et de sa voix, Kantala propose une musique moderne aux couleurs à la fois blues, rock, ou reggae. Ses chansons en bambara ou en français, évoquent avec simplicité son quotidien de citoyen africain. Des collaborations remarquables avec Victor Démé, le rappeur Humanist, le jamaïcain Winston McAnuff et le français Balik accompagnent son nouvel album.

2023-06-24T16:00:00+02:00 – 2023-06-24T20:00:00+02:00

