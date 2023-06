Ouverture de saison 2023/2024 : Pat Kalla& Super Mojo + Dowdelin L’ODEON ETE 2023 Tremblay-en-France, 16 septembre 2023, Tremblay-en-France.

Ouverture de saison 2023/2024 : Pat Kalla& Super Mojo + Dowdelin Samedi 16 septembre, 16h00 L’ODEON ETE 2023 Entrée libre sous réservation

Elaboré par Pat Kalla, le Super Mojo est un philtre musical alliant les vertus bienfaitrices du highlife, de l’afrobeat ou de la cumbia, qu’il associe à la puissance du funk, à la suavité de la soul et à la force hautement dansante des synthés de l’afro-disco.

Nomade et défricheur, Dowdelin explore un chemin où s’assemblent jazz créole, dancefloor électronique et percussions antillaises pour façonner un feeling Future Kréol unique : L’Atlantique noir…

L’ODEON ETE 2023 5 av pasteur tremblay en france Tremblay-en-France 93290 Seine-Saint-Denis Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T23:00:00+02:00

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T23:00:00+02:00