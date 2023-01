TREMPLIN SO JAM – FINALE L’Ode Vanves Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Entrée libre

FINALE du TREMPLIN SO JAM à l’auditorium Niedermeyer handicap moteur;handicap visuel;handicap intellectuel mi;vi;ii L’Ode 17 rue solférino, Vanves Vanves 92170 Hauts-de-Seine Île-de-France [{“link”: “mailto:tremplinsojam@gmail.com”}, {“link”: “http://www.seineouest.fr”}, {“link”: “http://www.lereacteur.frInformations”}] 4e Tremplin SoJam, le conservatoire Issy-Vanves et le Réacteur s’associent pour coordonner le Tremplin SoJam. L’idée est simple : fédérer les différents lieux de musique du territoire et dénicher ses talents. Ouvert à tous les groupes, musiciens, chanteurs, auteurs-compositeurs issus du territoire GPSO, il offre au lauréat une programmation en 1epartie d’un concert professionnel, l’enregistrement d’un 5 titres et une résidence organisée par le conservatoire Issy-Vanves et le Réacteur. Lors de la finale, 3 groupes seront sélectionnés pour participer sur la grande scène dela fête de la musique, mercredi 21 juin.

Renseignements et inscription par email à tremplinsojam@gmail.com,

Par téléphone au 06 07 36 58 25, sur www.seineouest.fr et www.lereacteur.fr

INFORMATIONS REQUISES

• Nom du groupe, style musical, ville de référence, concerts passés et à venir

• Noms, prénoms, instruments et âges des musiciens

• Nom, prénom, téléphone, email et adresse du référent du groupe

• Biographie du groupe en 10 lignes maximum (histoire, influences musicales, thèmes des morceaux, ou toute information que vous jugerez utile de porter à l’attention du jury)

• 2 photos en bonne résolution (minimum 1Mo) + liens vers 3 morceaux maximum (site Internet, YouTube, Facebook, Instagram, Bandcamp, soundCloud…)

——————————————————————–

► Ouverture : 19h00

► Tickets : Entrée libre

