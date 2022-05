Locus Solus Marseille 2e Arrondissement, 27 mai 2022, Marseille 2e Arrondissement.

Locus Solus Vidéochroniques 1 Place De Lorette Marseille 2e Arrondissement

2022-05-27 14:00:00 – 2022-07-18 18:00:00

Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

“Emprunté à l’étrange roman de Raymond Roussel paru en 1914, ce titre fut repris en 1969 par J.G. Ballard, à l’effet d’intituler un passage de “La foire aux atrocités”. Le legs de l’écrivain anglais dans le champ de l’art contemporain, déjà manifesté explicitement par Robert Smithson au tournant des années 1970, puis plus récemment par Tacita Dean, semble toujours demeurer vivant pour les artistes actuels.



L’exposition collective éponyme proposée par Vidéochroniques réunit des travaux des artistes Antoine Bondu, Rebecca Brueder, Chloé Chéronnet, Gilles Desplanques, Sibylle Duboc, Stefan Eichhorn, Valentin Martre et Sarah del Pino et tente ainsi d’explorer ce dynamisme “ballardien”, que fonde une insaisissable géographie et une temporalité hésitante, entre présent visionnaire et futur imminent. ”

Exposition collective

https://p-a-c.fr/les-membres/videochroniques/locus-solus

Vidéochroniques 1 Place De Lorette Marseille 2e Arrondissement

