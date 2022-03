Repas à emporter pour la chapelle Sainte Gertrude Salle multifonction Locunolé Catégories d’évènement: Finistère

Locunolé

Repas à emporter pour la chapelle Sainte Gertrude Salle multifonction, 20 mars 2022 10:00, Locunolé. Dimanche 20 mars, 10h00 Sur place Prix du repas : 13 € 06 14 22 53 29, chapellesaintegertrude@gmail.com, https://www.facebook.com/chapelle.sainte.gertrude Repas à emporter, vente de l’atelier créatif et de la revue Yuliac Le dimanche 20 mars, de 10h00 à 13h00 à la salle multifonction de Locunolé, pas de repas en salle encore cette année en raison de la situation sanitaire, mais un excellent repas à emporter préparé par la Rose des Vents de Guiscriff . Prix 13 €, retrait de 11h00 à 13h00, attention il faut réserver jusqu’au jeudi 17 mars :

– soit par un message à l’association chapellesaintegertrude@gmail.com

– soit au 06 14 22 53 29, de préférence par SMS

– soit en passant à la mairie de Locunolé

Mais ce n’est pas tout ! Vous pourrez aussi :

– emporter des crêpes, blé noir et froment, préparées par Léa ( réservation conseillée)

– vous offrir les dernières œuvres de l’atelier créatif

– et acquérir les différents numéros de la revue d’histoire locale Yuliac dont le tout dernier numéro dont ce sera la sortie officielle ! Salle multifonction Locunolé 29310 Locunolé Finistère dimanche 20 mars – 10h00 à 13h00

