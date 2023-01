L’Octuor du Jardin en concert Ecole Saint-Victor, 5 février 2023, Paris.

Le dimanche 05 février 2023

de 15h00 à 16h30

. gratuit

Deux siècles de musique pour instruments à vent, par l’Octuor du Jardin

L’Octuor à vent du Jardin a été créé voici une douzaine d’années par Marie-Charlotte Le Roux. Il est composé de musiciens amateurs d’horizons très divers jouant par ailleurs dans diverses formations de musique de chambre et d’orchestre symphonique. L’Octuor est dirigé par le jeune chef d’orchestre Barthélémy Martin, fondateur et directeur de l’Orchestre Romantique de Paris et invité de nombreuses formations, en France comme à l’étranger.

L’octuor à vent est une formation rare en France. Il offre une palette de sonorités particulièrement riche et originale. Son ampleur est comparable à celle de grands ensembles et son raffinement à celui d’une formation de chambre dans l’intimité de ses nuances les plus subtiles.

Programme :

· Hummel, Parthia S48 en Mib Majeur

· D’Indy, Chanson et Danses, op. 50

· Ravel, Ma Mère l’Oye (arrangement de Marie-Charlotte Le Roux)

· Eugenio Toussaint, Mambo Suite, op 46b, d’après Damaso Pérez Prado

Direction : Barthélémy Martin

Flûte : Elsa Querné

Hautbois : Jean-Marie Wilmaut, Sylvie Beaudoin

Clarinettes : Jean-Jacques Franckel, Rémy Bailliu

Cor : Camille Dilys, Bernard Brahhammer

Bassons : Eloi Descamps, Hervé Combaz

Contrebasse : Hélène Bouchard

Ecole Saint-Victor 35, rue Jussieu 75005 Paris

Contact :

Hervé Combaz Les musiciens de l’octuor du Jardin