L’Octuor du Jardin, en concert à la bibliothèque Buffon Bibliothèque Buffon, 4 février 2023, Paris.

Le samedi 04 février 2023

de 15h00 à 16h30

. gratuit

Sur réservation à partir du 13 décembre 2022, par téléphone au 01 55 43 25 25 ou sur place à la bibliothèque Buffon pendant les heures d’ouverture au public.

Johann Nepomuk Hummel – Parthia S48 en Mib Majeur. Vincent D’Indy – Chanson et Danses, Op. 50. Maurice Ravel – Ma Mère l’Oye (arrangement de Marie-Charlotte Le Roux). Eugenio Toussaint – Mambo Suite, Op. 46b, d’après Damaso Pérez Prado.

L’Octuor à vent du Jardin est composé de musiciens amateurs d’horizons très divers, jouant par ailleurs dans plusieurs formations de musique de chambre et d’orchestre symphonique. L’octuor à vent est une formation rare en France. Il offre une palette de sonorités particulièrement riche et originale. Son ampleur est comparable à celle de grands ensembles et son raffinement à celui d’une formation de chambre dans l’intimité de ses nuances les plus subtiles.

L’Octuor du Jardin a été créé voici une douzaine d’années par Marie-Charlotte Le Roux, chef de chant à la brillante carrière, dont le sens poétique et la fine musicalité ont guidé l’Octuor jusqu’en 2021, année de sa disparition.

L’Octuor est dirigé par le jeune chef d’orchestre Barthélémy Martin, fondateur et directeur de l’Orchestre Romantique de Paris et invité de nombreuses formations, en France comme à l’étranger (notamment l’Orchestre National de Normandie, l’Orquesta da Costa Atlantica au Portugal, l’OBM de Berlin et The Makris Symphony Orchestra de Belgrade).

Hautbois : Jean-Marie Wilmaut, Sylvie Beaudoin ; Clarinettes : Jean-Jacques Franckel, Rémy Bailliu ; Cor : Camille Dilys, Bernard Brahhammer ; Bassons : Eloi Descamps, Hervé Combaz ; Contrebasse : Hélène Bouchard. Direction : Barthélémy Martin.

Bibliothèque Buffon, 15 bis rue Buffon 75005 Paris

Contact : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-buffon-1682 01 55 43 25 25

droits réservés L’Octuor du Jardin en concert