Le samedi 19 mars 2022

de 15h00 à 16h00

gratuit

Maurice Ravel – Pavane pour une infante défunte (arrangement de Marie-Charlotte Le Roux). Wolfgang Amadeus Mozart – Sérénade en do mineur K388. L’Octuor à vent du Jardin créé voici une douzaine d’années est composé de musiciens amateurs d’horizons très divers, jouant par ailleurs dans plusieurs formations de musique de chambre et d’orchestre symphonique. L’octuor à vent est une formation rare en France. Il offre une palette de sonorités particulièrement riche et originale étoffée par le soutien de la contrebasse. Son ampleur est comparable à celle de grands ensembles et son raffinement à celui d’une formation de chambre dans l’intimité de ses nuances les plus subtiles. Bibliothèque Buffon 15 Bis rue Buffon Paris 75005

