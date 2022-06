L’Octuor de France Concarneau, 8 juillet 2022, Concarneau.

L’Octuor de France

36 rue des Sables Blancs Hôtel Thalasso Concarneau Finistère Hôtel Thalasso 36 rue des Sables Blancs

2022-07-08 – 2022-07-10

Hôtel Thalasso 36 rue des Sables Blancs

Concarneau

Finistère

Concert :

Vendredi 08 juillet :

Johannes Brahms (1833-1897)

Sonate opus 120 pour Clarinette et Piano (25′) Felix Mendelssohn (1809-1847)

Quatuor N 0 3 opus 3 pour Piano et Cordes (30′)

Samedi 09 juillet :

Max Bruch (1838-1920)

Pièces N O 1, 2, 5, 6 et 7 pour Alto, Clarinette et piano (23′)

Olivier Messiaen (1908-1992)

« Quatuor pour la fin du temps » (50′)

Violon, Clarinette, Violoncelle et piano

Dimanche 10 Juillet 2022

Concert à 18 heures :

Wolfgang-Amadeus Mozart (1756-1791)

Divertimento KV 563 pour trio à cordes (44′)

Walter Rabi (1873-1940) (24′)

Quatuor opus 1 pour Clarinette, Violon, Violoncelle et Piano (24′)

+33 6 85 74 94 56

Concert :

Vendredi 08 juillet :

Johannes Brahms (1833-1897)

Sonate opus 120 pour Clarinette et Piano (25′) Felix Mendelssohn (1809-1847)

Quatuor N 0 3 opus 3 pour Piano et Cordes (30′)

Samedi 09 juillet :

Max Bruch (1838-1920)

Pièces N O 1, 2, 5, 6 et 7 pour Alto, Clarinette et piano (23′)

Olivier Messiaen (1908-1992)

« Quatuor pour la fin du temps » (50′)

Violon, Clarinette, Violoncelle et piano

Dimanche 10 Juillet 2022

Concert à 18 heures :

Wolfgang-Amadeus Mozart (1756-1791)

Divertimento KV 563 pour trio à cordes (44′)

Walter Rabi (1873-1940) (24′)

Quatuor opus 1 pour Clarinette, Violon, Violoncelle et Piano (24′)

Hôtel Thalasso 36 rue des Sables Blancs Concarneau

dernière mise à jour : 2022-06-22 par