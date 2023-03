MANIFESTATION – TOUS EN CHŒUR ! L’Octroi – Nancy, 8 juin 2023, Nancy .

MANIFESTATION – TOUS EN CHŒUR !

Le Nouveau Chœur des Jeunes de l’Opéra national de Lorraine. Orchestre de l’Opéra national de Lorraine. Direction musicale Thierry Weber.

Les voix d’enfants suscitent une émotion incomparable que nombre de compositeurs ont su saisir. Plus encore que les voix d’adultes, elles sont à la fois évidence et mystère, porteuses de vie. Un chœur d’enfants renvoie les auditeurs à la joie essentielle et spontanée de chanter ensemble, leur laissant pour une fois le loisir d’accueillir la musique sans activer les mécanismes critiques saboteurs de plaisir.

Pour faire entendre la grâce propre aux ensembles de jeunes chanteurs, l’Opéra national de Lorraine s’est associé les talents de pédagogue et d’artiste du chef d’orchestre Thierry Weber. Sous sa direction, les jeunes chanteuses et chanteurs issus de plusieurs établissements scolaires de l’Académie Nancy-Metz connaîtront l’émotion d’un projet partagé et engageant.

L’Orchestre de l’Opéra national de Lorraine se joindra à ce Chœur des Jeunes pour parfaire ce moment de poésie et leur faire connaître l’euphorie de la scène chorale et symphonique.

