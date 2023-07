Découvrez d’anciennes friches du quartier Rives-de-Meurthe L’Octroi-Nancy Nancy, 16 septembre 2023, Nancy.

Plongez au cœur de l’histoire et de l’architecture de Nancy lors d’un jeu de piste captivant et original en collaboration avec l’Octroi Nancy, l’Autre Canal et l’École d’Architecture. Partez à la découverte de ces trois sites emblématiques de la ville en mettant à l’épreuve votre sens de l’aventure et votre curiosité à travers une série d’énigmes et de défis ingénieux, spécialement conçus pour vous faire explorer l’histoire riche et la beauté architecturale de Nancy.

L’Octroi-Nancy 47 Boulevard d’Austrasie 54000 Nancy 54100 Rives de Meurthe Meurthe-et-Moselle Grand Est 0354170192 https://www.octroi-nancy.fr/ https://www.facebook.com/loctroinancy;https://www.instagram.com/octroi.nancy/ L’Octroi-Nancy est situé sur les anciens abattoirs de la Ville de Nancy transformés en un laboratoire d’expérimentations créatives et innovantes. Des locaux et un projet administré par l’association OK3 qui gère les 4600m² de locaux. C’est un lieu facilitateur au développement, à la création et à l’innovation, de partage et de monstration.

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

