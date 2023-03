Métiers du service à la personne L’Octav, Vic Vic-en-Bigorre Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées

Vic-en-Bigorre

Métiers du service à la personne L’Octav, Vic, 18 avril 2023, Vic-en-Bigorre. Métiers du service à la personne Mardi 18 avril, 14h00 L’Octav, Vic Entrée libre Les services à la personne ce sont 26 activités, exercées à domicile, qui facilitent la vie quotidienne des familles et l’accompagnement des enfants en bas âge, des personnes fragiles, âgées ou handicapées.

Mardi 18 avril à 14h, venez rencontrer acteurs et professionnels des activités du service à la personne : Présentation des métiers par des professionnels

Présentation de l’offre de formations

Entretien avec des entreprises qui recrutent Seront présents à cette rencontre :

Préfecture des Hautes-Pyrénées

Région Occitanie

CCAM

Pôle emploi

Mission Locale

GRETA

AFPA

