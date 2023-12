Concert hommage à Michel Berger L’Octav Vic-en-Bigorre, 4 décembre 2023, Vic-en-Bigorre.

Vic-en-Bigorre,Hautes-Pyrénées

Concert « »Ton Piano danse toujours » en hommage à Michel Berger par Jean-Marc Sauvagnargues »

Jean Marc, vous fera découvrir ou redécouvrir l’œuvre de Michel Berger. Il joue au piano et chante les chansons de Berger et à travers elles, nous raconte les différents moments de la carrière et de la vie de Michel. Une histoire, ou on découvre l’interprète, l’auteur, le compositeur mais aussi l’homme qu’était cet immense et incontournable artiste de la chanson française. Un moment unique, intemporel pour replonger dans l’univers musical de Michel Berger.

Début du concert : 20h30

Ouverture des portes : 20h

Sur réservation , places limitées.

2023-12-09 20:30:00 fin : 2023-12-09 . EUR.

L’Octav Place du Corps Franc Pommiès

Vic-en-Bigorre 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie



Concert « »Ton Piano danse toujours » in tribute to Michel Berger by Jean-Marc Sauvagnargues »

Jean Marc will help you discover or rediscover the work of Michel Berger. He plays the piano and sings Berger’s songs, recounting the different moments in Michel’s career and life. A story in which we discover not only the performer, songwriter and composer, but also the man who was this immense and essential artist of French chanson. A unique, timeless opportunity to immerse yourself in the musical universe of Michel Berger.

Concert starts: 8:30pm

Doors open: 8pm

Reservations required, places limited

Concierto « »Ton Piano danse toujours » en homenaje a Michel Berger por Jean-Marc Sauvagnargues »

Jean Marc le hará descubrir o redescubrir la obra de Michel Berger. Toca el piano y canta las canciones de Berger, relatando los diferentes momentos de la carrera y la vida de Michel. Es una historia sobre el cantante, compositor y autor, pero también sobre el hombre que fue este inmenso e indiscutible artista de la chanson francesa. Un momento único e intemporal para sumergirse en el universo musical de Michel Berger.

Inicio del concierto: 20.30 h

Apertura de puertas: 20.00 h

Reserva obligatoria, plazas limitadas

Konzert « »Dein Piano tanzt immer » als Hommage an Michel Berger von Jean-Marc Sauvagnargues »

Jean Marc wird Ihnen das Werk von Michel Berger vorstellen oder wiederentdecken. Er spielt Klavier und singt die Lieder Bergers und erzählt uns durch sie die verschiedenen Momente von Michels Karriere und Leben. Eine Geschichte, in der wir den Interpreten, den Autor, den Komponisten, aber auch den Menschen entdecken, der dieser immense und unumgängliche Künstler des französischen Chansons war. Ein einzigartiger, zeitloser Moment, um in die musikalische Welt von Michel Berger einzutauchen.

Beginn des Konzerts: 20.30 Uhr

Öffnung der Türen: 20 Uhr

Mit Reservierung , begrenzte Plätze

