jazz avec chants en gascon L’octav Salle Cinema, Vic-en-Bigorre (65) jazz avec chants en gascon L’octav Salle Cinema, Vic-en-Bigorre (65), 17 novembre 2023, . jazz avec chants en gascon Vendredi 17 novembre, 20h30 L’octav Salle Cinema, Vic-en-Bigorre (65) 15e jazz swing Gascon chansons de jazz interprétées en Gascon avec un quartet sax trombone, guitare et guitare basse du nhac et du peps source : événement jazz avec chants en gascon publié sur AgendaTrad L’octav Salle Cinema, Vic-en-Bigorre (65) Pl Du Corps Franc Pommies

L’octav Salle Cinema, 65500 Vic-en-Bigorre, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/46268 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-17T20:30:00+01:00 – 2023-11-18T00:30:00+01:00

2023-11-17T20:30:00+01:00 – 2023-11-18T00:30:00+01:00 stage forrò Détails Autres Lieu L'octav Salle Cinema, Vic-en-Bigorre (65) Adresse Pl Du Corps Franc Pommies L'octav Salle Cinema, 65500 Vic-en-Bigorre, France Age max 110 Lieu Ville L'octav Salle Cinema, Vic-en-Bigorre (65) latitude longitude 43.386016;0.054424

L'octav Salle Cinema, Vic-en-Bigorre (65) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//