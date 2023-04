Salon du Livre Policier de Locronan 2023 Place du 19 mars 1962, 6 mai 2023 10:00, Locronan.

https://www.facebook.com/lassassinhabitedansle29/

Les samedi 06 et dimanche 07 mai 2023, le collectif d’auteurs L’Assassin Habite Dans Le 29 (LAHDL29) organise la quatrième édition du Salon du Livre Policier de Locronan, de 10 heures à 18 heures, place du 19 mars 1962.

En parallèle à la fête médiévale qui battra son plein le même week-end, l’occasion de rencontrer une sélection d’auteurs de romans policiers, dans les domaines classique, régional, historique, jeunesse, fantasy, ou de la bande dessinée…

27 écrivains et dessinateurs… livres adultes et jeunesse… présentation et dédicace des ouvrages tout au long des deux jours… entrée gratuite !

Place du 19 mars 1962 29180 Locronan Locronan 29180 Finistère